Schach: Wie der SG Remagen der Aufstieg in die Bundesliga noch aus den Händen glitt

Da führt die SG Remagen-Sinzig die Tabelle in der 2. Schach-Bundesliga seit dem vierten Spieltag an, verliert keine der ersten acht Partien, aber dann die letzte. Womit der Traum von der Ersten Liga geplatzt war. Nach dem 4:4 am Samstag gegen den großen Rivalen Düsseldorfer SK hatte Remagen zum Saisonabschluss tags darauf beim SC Siegburg noch immer alle Trümpfe in der Hand, nur stachen die dann nicht mehr. Mit dem 3:5 rutschte Remagen sogar noch auf Rang drei ab hinter Siegburg, während Düsseldorf dankte und mit dem 6:2 gegen den Bochumer SV den Titel gewann.