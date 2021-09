Lahnstein

Schach: Platz zwei für Lahnsteiner U 14 war möglich

Mannschaften aus Thüringen, Hessen, dem Saarland und Rheinland-Pfalz spielten in der Altersklasse U 14 zwei Qualifikationsplätze zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft für Vierermannschaften aus. Die Vertretung des Schachverein Turm Lahnstein war bei dieser sogenannten „Mitteldeutschen Meisterschaft“ in Güntersberge ebenfalls mit von der Partie in einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld.