Auch die Judoka hat die Corona-Pandemie schwer getroffen. Viele Wettkämpfe fielen aus, auch das Training war lange Zeit eingeschränkt. Doch nun gab es für die Judoka des VfL Bad Kreuznach einen Lichtblick: Im ersten Wettkampf, den ein VfL-Kämpfer nach der langen Pause bestritt, gab es gleich einen DM-Titel zu bejubeln: Sabrina Linn sicherte sich bei den deutschen Einzelmeisterschaften in Bad Homburg in der Altersklasse der über 30-Jährigen den Sieg in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm.