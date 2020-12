Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 15:20 Uhr

Kurtscheid/Bonefeld

RV Kurtscheid lädt zu Hallenturnieren ein

Der Reiterverein Kurtscheid (RVK) wagt zum zweiten Mal in diesem Krisenjahr ein Corona-Turnier und gewinnt schon im Voraus regen Zuspruch aus der Reiterszene. Die rundum gelungene Sommerpremiere a la Corona im Juli findet damit auf dem Gut Birkenhof in Bonefeld an zwei Wochenende ihre Fortsetzung in der Halle. Zunächst sind die Dressurfans für drei Tage am Zug, das darauffolgende Wochenende bestreiten die Springreiter. Alles bei Wahrung der vorgeschriebenen Hygiene und ohne Zuschauer, versteht sich. Die Erfolgsriege aus dem eigenen Haus, voran die Chefin Denise Ewenz, misst sich an Konkurrenz aus ganz Rheinland-Pfalz, dem Kölner-, Bonner-, und Siegener Raum , sowie aus Hessen-Nassau und dem Saarland. Prominente Teilnehmerin ist die Grand-Prix-Reiterin Uta Gräf aus Kirchheimbolanden, international erfolgreich und Galionsfigur für feinstmögliche Kommunikation mit dem Pferd bei artgerechter Haltung.