Köln

Ruhl siegt viermal

Der eine oder andere Sprung war nach langer Pause noch etwas wackelig, doch am Ende zeigte sich Alexander Ruhl vom TV Meisenheim mit seinen Leistungen bei den Internationalen deutschen Meisterschaften im Wasserspringen sehr zufrieden. In seiner Altersklasse M65 siegte er in Köln gleich viermal, sicherte sich die Goldmedaille vom Ein-Meter-Brett, vom Zwei-Meter-Brett, vom Turm und in der Kombination.