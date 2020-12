Diez

Nach vier Jahren in der Eishockey-Regionalliga West könnte die EG Diez-Limburg zu neuen Ufern aufbrechen. Um sich alle Türen offen zu halten, haben die „Rockets“ ihre Bewerbung zur Teilnahme am Lizenzierungsverfahren des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) zur Oberliga Nord eingereicht und hegen somit Ambitionen, ab Herbst in der dritthöchsten deutschen Spielklasse anzutreten.