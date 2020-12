Windhagen

Während der Fußball weiter in allen Bereichen aufgrund der Corona-Krise ruht, hat der Rheinlandligist SV Eintracht Windhagen in seiner Fußballabteilung personelle Änderungen vorgenommen. Dabei sorgt die Besetzung der zusätzlich neuen Stelle als Manager für eine faustdicke Überraschung. Rudi Schmitz, der Ex-Manager des SV Roßbach/Verscheid, ist nun in gleicher Funktion für den SVW tätig.