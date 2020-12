Betzdorf

Das letzte Foto der Teampräsentation des RSC Betzdorf zeigt vier Fahrer mit Rad bei Sonnenschein unter Palmen am Strand. Ein untrügliches Zeichen, dass die Zeit der Trainingslager begonnen hat. Mit Christian Noll und Michael Graben fehlten denn auch zwei Hochkaräter aus dem Radrennteam „Schäfer Shop“ bei der Vorstellung des diesjährigen Kaders in den Räumen des Hauptsponsors. Der Sieger der City Night 2018 und der Zeitfahrspezialist weilen im Training in Spanien.