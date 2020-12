Neuwied

„Wir haben eine neue Erkenntnis gewonnen“, sagt Roger Gurski und muss lachen. Man könnte auch sagen: Der Sprinter aus Andernach im Trikot der LG Rhein-Wied hat zusammen mit seinem Trainer Martin Schmitz aus der Not eine Tugend gemacht. Als im März und April die Sportstätten Corona-bedingt geschlossen waren, musste eine Alternative her. „Das war kein Problem, wir haben das Training so umgestellt, dass wir im Wald trainiert haben“, berichtet Gurski.