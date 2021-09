Die Trikots dürfen ruhig dreckig werden, ihre weiße Weste wollen die Bad Kreuznach Thunderbirds allerdings sauber halten. Nach den zwei Siegen über die Neuwied Rockland Raiders empfangen die American Footballer von der Nahe am Sonntag, 15 Uhr, in den Offenbach Rhein-Main Rockets ihren schärfsten Verfolger in der Oberliga.