In der nächsten Woche wird sich aller Voraussicht nach entscheiden, ob die EG Diez-Limburg durch die bereits einen Spalt offen stehende Tür in Richtung Pre-Play-offs geht oder ob es eine Zitterpartie bis zum Hauptrunden-Abschluss der Eishockey-Oberliga Nord am 5. April wird. Der Trend deutet auf Ersteres hin, denn mit dem souveränen 5:2-Auswärtssieg bei den Rostock Piranhas am Sonntagabend (unsere Zeitung berichtete) entschieden die Rockets eine wegweisende Begegnung für sich.