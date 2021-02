Die EG Diez-Limburg lernt an diesem Mittwochabend (Spielbeginn: 20 Uhr) am Diezer Heckenweg ihren zwölften und letzten Gegner in der Eishockey-Oberliga Nord kennen. Während gegen den Herner EV schon alle vier Vorrundenvergleiche absolviert sind, stehen sich die Rockets und die Hammer Eisbären zum ersten Mal gegenüber.