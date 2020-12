Nürburgring

Mit einer Trainingsbestzeit hat sich Mike Rockenfeller eindrucksvoll am Steuer seines Audi RS 5 DTM zurückgemeldet. Der aus Neuwied-Niederbieber stammende Rennfahrer umrundete die Sprintstrecke des Nürburgrings in 1:19,359 Minuten und blieb rund drei Zehntelsekunden unter der Qualifikationszeit seines Markenkollegen René Rast beim letzten Auftritt der Deutschen Tourenwagen Masters im vergangenen Jahr. Noch schneller war allerdings der Österreicher Ferdinand von Habsburg in einem Audi des belgischen WRT-Teams, der mit 1:18,991 Minuten sogar einen neuen Rundenrekord aufstellte.