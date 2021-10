Thomas Ferdinand aus Großholbach bleibt Präsident der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Ringen Rheinland-Pfalz. Eine Mitgliederversammlung wählte in Nackenheim den Westerwälder, der auch Präsident des Schwerathletikverbandes Rheinland ist und seit September 2020 nach dem Rücktritt des früheren Arge-Chefs Peter Gölz bereits kommissarisch an der Spitze der Arbeitsgemeinschaft der drei rheinland-pfälzischen Ringerverbände stand, mit großer Mehrheit in sein Amt.