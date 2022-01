In Katharina Wilhelm beherbergt der Bad Kreuznacher Stadtteil Winzenheim eine Rheinland-Pfalz-Meisterin. Die 21-Jährige gewann mit ihrem Tanzpartner Norbert Casper die rheinland-pfälzische Landesmeisterschaft in der Hauptgruppe der B-Standardtänze. Daneben gewannen sie und ihr Partner auch die Hauptgruppe II B-Standard, sodass das Paar in der nächsthöheren Klasse antreten durfte, wo die beiden Vizemeister wurden.