Der erste Schritt ist gemacht. Die Bad Breisiger Slalomkanutin Ricarda Funk steht bei den Olympischen Spielen in Tokio im Halbfinale, das am Dienstag um 7 Uhr deutscher Zeit ausgefahren wird. Die 29-Jährige vom KSV Bad Kreuznach sah die Qualifikation im Kajak-Einer aber nicht als Pflichtaufgabe an, sie lieferte vielmehr zwei Weltklasse-Leistungen ab und belegte hinter der australischen Top-Favoritin Jessica Fox Rang zwei.