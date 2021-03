Paris

Ricarda Funk trainiert in Paris

Techniktraining – das ist derzeit enorm wichtig für die Slalomkanuten, um sich auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten zu können. Optimale Bedingungen dafür findet Kajak-Spezialistin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach in Paris, wo die Olympischen Spiele 2024 stattfinden werden. Gemeinsam mit Hannes Aigner (Augsburg) sowie Andrea Herzog (Leipzig) absolviert Ricarda Funk in der französischen Hauptstadt ein Trainingslager.