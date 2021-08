Ricarda Funk: „Ich bin noch nicht fertig“

Siege rufen Emotionen hervor, große Siege große Emotionen. Wie hätten also die Gefühle bei Ricarda Funk nicht überlaufen sollen? Die Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach hat sich mit dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio im Kajak-Einer der Frauen einen Lebenstraum erfüllt. Es war gleichzeitig die erste von nur zehn Goldmedaillen für Deutschland bei den Spielen. Viel Zeit zu ungestörter Freude blieb der 29-jährigen Sportsoldatin seit ihrer Rückkehr nach Deutschland aber nicht. Gleich ein Empfang am Flughafen in Frankfurt durch den KSV, danach ein Besuch bei den Eltern in Bad Breisig, auch da ein Empfang und Jubel in der Nachbarschaft, von dort aus ein Abstecher zum Spendenevent bei Gerhard Merkelbach. Mittlerweile ist sie zurück in ihrer Wahlheimat Augsburg, wo sie lebt und trainiert – und natürlich ebenfalls groß empfangen wurde.