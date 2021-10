Rhönradturner des VfL Lahnstein überzeugen bei den Süddeutschen Meisterschaften mit hohen Schwierigkeiten – Luca Christ dominiert

Sehr lange Durststrecken hatten in Zeiten der Coronapandemie auch die Rhönrad-Wettkämpfer durchzustehen. So war unlängst die Freude riesengroß, dass nach drei Onlinewettkämpfen im ersten Halbjahr 2021 mal wieder Wettkämpfe in der Halle ausgetragen werden konnten. Vier gut vorbereitete Sportler des VfL Lahnstein durften sich bei den Süddeutschen Meisterschaften im bayrischen Weilheim mit der nicht minder ambitionierten Konkurrenz messen. Und das gelang ihnen mit viel Erfolg. Jessica Theiler wurde Siebte in der Altersklasse der 17/18-Jährigen, Emily Klinkner landete in der Endabrechnung der 13/14-Jährigen auf dem neunten Rang. Damit sicherten sich die beiden VfL-Rhönradturner auch gleich die Qualifikation für die anstehenden Deutschen Meisterschaften.