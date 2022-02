Den ersten Schritt in Richtung Teilnahme an den kommenden Weltmeisterschaften in Dänemark haben zwei Rhönradturner des VfL Lahnstein erfolgreich gemeistert. In der Illerkirchberg-Halle im bayrischen Senden-Ay waren vom Verein von der Flussmündung Luca Christ und Timea Klaedtke mit von der Partie, um wichtige Punkte zu sammeln.