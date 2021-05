Bei der Kleinbootüberprüfung U 19 in Hamburg und im U 23-Riemenbereich in Berlin hat es für die Athleten des Koblenzer Ruderclubs Rhenania gute Ergebnisse gegeben. Meike Pixius (Rhenania Koblenz) ruderte mit Lisa Weber (München) im U 23-Zweier ohne Steuermann um die nationale Rangfolge. Nach dem dritten Platz im Vorlauf startete das Duo aus Koblenz und München im B-Finale und fand sich auf dem zehnten Platz wieder.

Bei der U 19-Kleinbootüberprüfung in Hamburg ging das Rhenania-Duo Elena Günthner und Meiline Boczula im Zweier ohne Steuermann in den Wettbewerb. Beide kamen mit den stark wechselnden Wasser- und Windbedingungen im Vor- und Zwischenlauf ganz ordentlich zurecht und ordneten sich am Ende im starken Teilnehmerfeld auf dem 15. Platz ein.