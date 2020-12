Nentershausen/Koblenz

Seine Vorstellungen, wie es in den insgesamt 63 Seniorenstaffeln sowie dem Spielbetrieb im Frauen- und Jugendbereich weitergehen soll, hat der Fußballverband Rheinland (FVR) klar formuliert. Der Abbruch nach aktuellem Tabellenstand, mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger, wird von Präsident Walter Desch und Co. eindeutig favorisiert. Nicht ganz so klar ist, was mit den drei noch ausstehenden Spielen im für Vereine und Verband gleichermaßen lukrativen Rheinlandpokal-Wettbewerb passiert.