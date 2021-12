In der Tischtennis- Rheinlandliga stehen für den TTV Andernach am Samstag zum Abschluss der Halbrunde gleich zwei Spiele auf dem Programm. In der Sporthalle der Sankt-Stephan- Grundschule trifft der TTV zunächst auf Tabellenschlusslicht VfL Kirchen (15 Uhr), dann folgt das Derby gegen den Tabellenvorletzten Fortuna Kottenheim (20 Uhr).