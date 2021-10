Auf der „Reitsportanlage Flohr“ im Oberbieberer Aubachtal finden wieder Turniere statt: Am letzten Oktober- und am ersten Novemberwochenende (30./31. Oktober und 6./7. November) bringen hier zunächst die Spring- und anschließend die Dressurreiter aus der Region ihre besten Pferde an den Start. Herbstgerecht finden die beiden Turniere in der 26 x 78 Meter großen Reithalle statt.