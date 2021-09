Reitsport: DM-würdige Doppelkür gezeigt

Ob es nun wirklich am Pferd Queeny gelegen hat, dass die Mannschaft des Reitervereins Kurtscheid (RVK) II beim Voltigierturnier auf der eigenen Anlage am Birkenhof in Bonefeld in der Klasse L nur auf Platz drei gelandet war. Die irische Stute und auch die Longenführerin Nikola Becker hatten sich jedenfalls ganz viele Mühe gegeben, die in sie gesteckten Hoffnungen zu erfüllen. Aber vielleicht waren die beiden Trainingseinheiten auf dem „Ersatzpferd“ (Hannoveranerin Uccelino war krankheitsbedingt ausgefallen) einfach zu wenig gewesen.