Rehbach Reitertag: Rehbacher bieten zehn Prüfungen an Nach langer Pandemiepause bietet der Reiterverein Jäger aus Kurpfalz Rehbach am Samstag wieder einen Reitertag an. Die Prüfungen steigen auf den vereinseigenen Anlagen. Insgesamt stehen zehn Prüfungen auf dem vielseitigen Programm, das um 9.30 Uhr beginnt mit der Dressur-Wertungsprüfung der Klasse E und anschließender Wertungsprüfung in Anlehnung an die Klasse A.

Im Verlauf des Tages werden Reiter-Wettbewerbe geboten und Springprüfungen verschiedener Kategorien. Um 14.45 Uhr startet die beliebte Pony-Führzügel-Klasse, um 15.30 Uhr die Standard-Springprüfung der Klasse A und um 16.30 Uhr eine Standard-Springprüfung in Anlehnung an Klasse L. Am Abend wird dann gefeiert: Ab 20 Uhr ist Reiterparty bei freiem Eintritt. khr