Horressen

Wer bei den Rheinland-Pfälzer Reitertagen das Mächtigkeitsspringen am Samstag oder den Großen Preis, den Höhepunkt am Turniersonntag, gewinnt, der wird getragen vom Publikum. Dicht an dicht sitzen und stehen die Menschen rund um den Parcours, fiebern mit, atmen kollektiv laut auf, wenn ein Hindernis nur wackelt, aber nicht fällt, und jubeln gemeinsam, wenn in der Siegerrunde eine Bestzeit auf der Anzeigetafel aufleuchtet. Doch sind solche Szenen auch in Zeiten von Corona denkbar? „Noch sind wir in der Planung, als könne das Turnier stattfinden“, sagt Matthias Hörle, Vorsitzender des ausrichtenden RV Montabaur-Horressen.