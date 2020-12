Region Nahe

Die Turniersaison der Reiter steht in der Region wegen der Corona-Pandemie vor dem kompletten Aus. Nahezu alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber noch: Friedrich Müller, der Vorsitzende des RFZV Ellerbachtal, plant, sämtliche Auflagen zu erfüllen, und möchte an seinem Turniertermin am 11. und 12. Juli festhalten. Eine endgültige Entscheidung, ob das Turnier stattfindet, fällt am Freitag.