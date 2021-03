Rehasport: Wie sich die Pandemie im Sport dort auswirkt, wo es um die Gesundheit der Menschen geht – Die Kreativität der Vereine macht Mut

Wenn es um die Einschränkungen im Breitensport durch die Corona-Pandemie geht, liegt der Fokus zumeist auf dem Spielbetrieb der populärsten Sportarten. Doch Sport ist mehr als der reine Wettkampf. Seit nunmehr einem Jahr leidet auch der Rehasport massiv unter der Pandemie. Wir sind der Frage nachgegangen, was eigentlich genau unter dem Begriff Rehasport zu verstehen ist, wer die Ansprechpartner sind und wo es Angebote gibt. Als Geschäftsführer des Behinderten- und Rehabilitationssport-Verbandes (BSV) Rheinland-Pfalz weiß Olaf Röttig darüber hinaus genau, wo die Probleme liegen, die Corona in diesem aus gesundheitlicher Sicht so wichtigen Bereich des Sports verursacht.