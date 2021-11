Den zweiten Wettkampf der Kunstturn-Regionalliga Nord in Heidelberg haben die Turnerinnen des TV Moselweiß in der Besetzung Sina Klein, Lara Witzky, Katharina Mölich, Celine Mücke, Julia Stein, Nora Bauerfeld, Emily Zimmer und Kera Asanlli mit 172,15 Punkten gewonnen. Sie liegen damit weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz, der den direkten Aufstieg in die 3. Bundesliga bedeutet.