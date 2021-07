Rasenkraftsport: Theodor Sauerwein (TV Weisel) sammelt bei DM in Wasserburg drei Silbermedaillen

Der in den Rasenkraftsport-Disziplinen weiterhin für den Turnverein Weisel startende Theodor Sauerwein hat zum Corona-bedingt verspäteten Auftakt der Wettkampfsaison seinen starken Konkurrenten gleich wieder gezeigt, wo der Hammer hängt. Der Student aus Bornich trug sich bei den deutschen Meisterschaften im oberbayrischen Wasserburg am Inn im rund 90 Frauen und Männer umfassenden Feld gleich dreimal als Silbermedaillengewinner in die nationalen Ergebnislisten ein: als nationaler Vizemeister im Leichtgewicht bei den Männern bis 77 Kilogramm im Gewichtswurf, Steinstoßen und im Dreikampf (inklusive Hammerwerfen).