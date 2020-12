Rapp hat großen Anteil am WM-Titel Osbornes

Alsenz

Für den Alsenzer Radsportler Jonas Rapp war es schon ein feiner Erfolg, in das deutsche Nationalteam der Radfahrer bei der ersten digitalen Radsport-Weltmeisterschaft berufen zu werden. Zum Titel reichte es bei der ersten vom Weltsportverband ausgetragenen digitalen WM zwar nicht, aber der viele Jahre in Bad Kreuznach tätige Rapp wurde zum „Edelhelfer“ für einen deutschen Weltmeister: Der Mainzer Ruderer Jason Osborne wurde dank Rapps Hilfe erster deutscher Weltmeister dieser Radsportart, bei der ein beeindruckendes Teilnehmerfeld – darunter zahlreiche namhafte Welttour-Fahrer – am Start war.