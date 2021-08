Raiffeisentriathlon Hamm: Abgesprungene Kette kommt Eggeling zupass – Theisen bei den Frauen eine Klasse für sich

Im und um das Waldschwimmbad Thalhauser Mühle in Hamm fand für dieses Jahr in weitem Umkreis mit dem Raiffeisentriathlon der erste Triathlon-Wettkampf statt. Der Veranstalter sieht in dem großen Naturbad den idealen Ausgangspunkt für einen Dreikampf über die Supersprint-Distanz. Nach dem Schwimmen ging’s auf eine selektive Radstrecke. Nach einer Pause wurde dann der finale Lauf bei dem Jagdrennen in Angriff genommen. Dem Favorit, dem sympathischen 24-jährigen Marc Eggeling (Pro Team Mohrenwirt) gelang ein Start-Ziel-Sieg vor dem gleichaltrigen Raul Valero Gallegos vom Ejot-Team Buschhütten. Bei den Frauen war Anna-Lena Theisen (DJK Andernach) nicht zu schlagen.