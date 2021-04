In Zeiten der Corona-Pandemie, den damit verbundenen Einschränkungen im Gruppentraining und reihenweise abgesagten Wettkämpfen, schufen die Radsportler vom RSC Eiffelland Mayen mit dem Frühlings-Segment-Cup eine alternative Art des Leistungsvergleichs. Ziel des Cups ist es, dass die Teilnehmer ausgewählte Segmente so schnell wie möglich fahren, die Ergebnisse mittels einem Fahrradcomputer per GPS aufzeichnen und sich somit untereinander messen können.