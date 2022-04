Ahrweiler

Radsport: Wieder kein „ Großer Osterpreis“ – RSV Bad Neuenahr-Ahrweiler plant aber noch ein Rennen für 2022

Nachdem der „Große Osterpreis“, das traditionelle Radrennen des RSV „Sturmvogel“ Bad Neuenahr-Ahrweiler, in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nicht stattgefunden hat, wird er nun auch in diesem Jahr am Ostermontag nicht ausgetragen.