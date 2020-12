Koblenz

TuS Rot-Weiß Koblenz sieht Licht am Ende eines Tunnels, der bereits in weiten Teilen zugemauert war: Sollte in naher oder auch etwas fernerer Zukunft das Szenario greifen, dass die derzeitige Fußballsaison auf null gestellt und komplett neu gestartet wird, dann kann unter Umständen auch der Tabellenletzte der Regionalliga Südwest wieder mitwirken.