Abseits der olympischen Spiele hat der aus Roßbach stammende BMX-Radprofi Felix Prangenberg bei den X-Games in der Nähe der kalifornischen Metropole San Diego groß aufgetrumpft. In seiner Paradedisziplin „BMX-Street“, wo es darum geht, auf Treppengeländern, Hauswänden und weiteren auf der Straße zu findenden Hindernissen die besten Tricks vor einer Jury zu zeigen, holte der 23-jährige ebenso wie in Shanghai 2019 die Silbermedaille.