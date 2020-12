Diez

Für reichlich Aufruhr am und um den sonst eher beschaulichen Diezer Heckenweg und in der Folge in der gesamten nationalen Eishockey-Szene sorgte am Mittwoch ein Schreiben des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Inneres und Sport direkt an Landrat Frank Puchtler. Dieser habe der EG Diez-Limburg durch die von ihm geleitete Kreisverwaltung auf Anordnung aus Mainz ab sofort den Trainings- und Wettkampfbetrieb zu untersagen. Der Verein verstoße gegen die Regelungen der 12. CoBeLVO (Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz), da es sich bei der Oberliga nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Politik um keine professionelle Spielklasse handele. Damit greift die Regierung erstmals in einen laufenden, bundesweiten Spielbetrieb ein.