Engers

Der FV Engers mit seinem Trainer Sascha Watzlawik will am Samstag Geschichte schreiben. Zum dritten Mal nach 1967 und 1970 stehen die Engerser in einem Endspiel um den Fußball-Rheinlandpokal und haben die Chance, erstmals in ihrer 113-jährigen Vereinsgeschichte den Titel zu gewinnen. Ab 14.45 Uhr heißt der Gegner im Endspiel im Stadion auf dem Koblenzer Oberwerth FC Blau-Weiß Karbach. Der Finalsieger im Wettbewerb der Saison 2019/2020 gewinnt nicht nur den begehrten Pokal, sondern er erreicht auch die finanziell äußerst lukrative erste Runde im Wettbewerb um den DFB-Pokal gegen den Zweitligisten VfL Bochum.