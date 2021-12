Platz vier beim Heim-Weltcup: Lölling gelingt der Befreiungsschlag

Am Ende eines verrückten Skeleton-Nachmittags in Winterberg stand die Frage, was bei Jacqueline Lölling überwog: Freude oder Enttäuschung? Zum einen hatte die Brachbacherin beim vierten von acht Weltcups dieses Winters den ersehnten ersten Schritt in Richtung Qualifikation für die anstehenden Olympischen Spiele gemacht. Zum anderen aber war die 26-Jährige bei ihrem Heimrennen am Freitag als Vierte am Ende nur drei Hundertstelsekunden davon entfernt, diesen ersten Schritt größer ausfallen zu lassen.