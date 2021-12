Die EG Diez-Limburg hat die schwierige Phase, in der der Verein derzeit steckt, am Sonntagabend mit drei Punkten aufgehellt. Die Rockets landeten in ihrem Oberliga-Heimspiel gegen die junge Mannschaft des Krefelder EV einen verdienten Pflichtsieg. Sie gewannen mit 9:2 (2:1; 4:1; 3:0), wurden dabei allerdings vor den Augen von 136 Zuschauern auch nicht ernsthaft gefordert.