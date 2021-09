Pferdelunge schlägt US-Kraftpaket: Tobias Lautwein aus Kirchen ist Hyrox-Weltmeister

Tobias Lautwein hat schon viele Siege gefeiert. Als Radsportler, als Duathlet, als Extrem-Hindernis- oder Langstreckenläufer. Die Zielankunft in der Messehalle Leipzig am vergangenen Samstag um 13.45 Uhr toppte jedoch alles, was der gebürtige Herkersdorfer jemals in seinem langen Sportlerleben erreicht hat. Unter dem großen Jubel etlicher Zuschauer überquerte der 35-jährige Multisportler als Erster die Ziellinie bei der Hyrox-Weltmeisterschaft, riss überwältigt von dem Erfolg die Arme hoch und ließ sich feiern.