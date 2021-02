Peter Joppich: „Ein Tag, den man nicht vergisst“- Der Florettfechter aus Koblenz bereitet sich auf seine fünften Olympischen Spiele vor

Er ist der erfolgreichste Koblenzer Sportler, und er will im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen: Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, wird Peter Joppich nach Athen 2004, Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 zum fünften Mal Teilnehmer der für viele Sportarten größten und wichtigsten Sportveranstaltung der Welt sein. „Manche Sportler haben nur einmal in ihrem Leben die Chance, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, dass es für mich schon die fünften Spiele sind, das ist phänomenal“, sagt Joppich.