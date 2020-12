Nentershausen/Montabaur

Auch die Eisbachtaler Sportfreunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und der 1. FFC Montabaur in der Frauen-Regionalliga verabschieden sich in die Corona-Zwangspause. Der für die beiden Spielklassen zuständige Fußball-Regionalverband Südwest hat am Donnerstagabend beschlossen, seinen Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung zu unterbrechen, und ist damit dem Beispiel der drei zugehörigen Landesverbände Rheinland, Südwest und Saarland gefolgt, die sich bereits am Dienstag beziehungsweise Mittwoch für ein Aussetzen der Saison entschieden hatten.