Paulina Pirro und die Gabe, das Wasser zu lesen

Ein verlängertes Trainingswochenende in Augsburg, ein paar Tage zurück in der Heimat, und weiter geht es zum Trainingslager nach Ivrea im schönen Piemont – das Leben einer erfolgreichen Slalomkanutin ist aufregend und von Reisen bestimmt. In ihrer Heimatphase durfte sich Paulina Pirro nun über eine besondere Auszeichnung freuen: Die Leser des Oeffentlichen Anzeigers haben sie zur Sportlerin des Jahres 2021 im Kreis Bad Kreuznach gewählt. An ihrem Trainingsort am Salinenwehr wurde die 16-Jährige im Rahmen einer kleinen Feierstunde ausgezeichnet.