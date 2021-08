Paulina Pirro startet als Titelverteidigerin

Die Nachwuchs-Europameisterschaften im Kanuslalom sind nach dem Olympiasieg von Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) der nächste Beweis, welch starke Arbeit am Bundesstützpunkt Bad Kreuznach geleistet wird. Gleich vier Talente messen sich vom heutigen Donnerstag an im slowenischen Solkan mit der kontinentalen Konkurrenz. Der KSV stellt in Paulina Pirro und Lara Kriesinger zwei Drittel des deutschen Juniorinnen-Teams im Kajak-Einer. In der gleichen Disziplin gehen auch zwei Bad Kreuznacher U23-Männer ins Wasser: Joshua Dietz (RKV) und Maxi Dilli (VfL).