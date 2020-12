Markkleeberg

Ein Schockmoment am ersten Tor, eine Machtdemonstration, zwei DM-Titel, eine erstmalige Nominierung ins Nationalteam und viele Medaillen – der Wiedereinstieg der Slalomkanuten in den nationalen Wettkampfsport hatte aus Bad Kreuznacher Sicht viel zu bieten. Im Kanupark in Markkleeberg wurden an drei Tagen die Tickets für die Europameisterschaften und am Finaltag die deutschen Meisterschaften ausgefahren.