Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 21:16 Uhr

Krakau Paulina Pirro glänzt als Siebte des EM-Vorlaufs Nun hat Paulina Pirro auch im Nationalteam ihr herausragendes Talent nachgewiesen. Die 14-jährige Slalomkanutin des KSV Bad Kreuznach belegte bei den Europameisterschaften in Krakau im Vorlauf der U18 einen glänzenden siebten Platz unter 24 Starterinnen.

Damit qualifizierte sie sich direkt im ersten Versuch für das Halbfinale, in dem am Samstag zehn Finalteilnehmerinnen ermittelt werden. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis und auch damit, mit nur einem Lauf weitergekommen zu sein“, sagte die Feilbingerterin, die nicht fehlerfrei durch den Stangenwald kam. Sie berichtete: „Ich hatte eine Torstabberührung und somit eine unnötige Rückwärtsstreuung an Tor fünf, das hat Zeit gekostet.“ 110,90 Sekunden benötigte sie. „Trotz der Probleme war die Fahrtzeit sehr gut“, lobte Bundesstützpunkttrainer Florian Schlegel. Für die Vorlauf-Erste Emma Vuitton aus Frankreich wurden 101,44 Sekunden gestoppt. Beste Deutsche war Emily Apel mit 107,01 Sekunden auf Rang drei. Mit ihr startet Paulina Pirro am Freitag im Teamwettbewerb für Deutschland. olp