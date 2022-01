Normalerweise verraten wir an dieser Stelle noch nicht, wer das Rennen bei der Sportlerwahl gemacht hat. Normalerweise werden die Top-Drei-Platzierungen erst bei der Sportlerparty des Oeffentlichen Anzeigers verkündet und die Sieger gekürt. Doch was ist schon normal, wenn ein Virus die Welt auf den Kopf stellt. Da die Corona-Zeit keine Zeit für große Partys ist, lüften wir an dieser Stelle das Geheimnis, wer bei der Sportlerwahl 2021 die Nase vorn hat.