Kreisgebiet

Beim für kommenden Mittwoch in Hachenburg angesetzten Kreistag des Sportkreises Westerwald steht unter anderem die Wahl eines neuen Vorsitzenden auf der Tagesordnung. Albrecht Gehlbach wird nach sechs Jahren sein Amt zur Verfügung stellen, als designierter Nachfolger steht Olaf Röttig in den Startlöchern. Im Gespräch mit der Westerwälder Zeitung hat der 54-jährige Langenhahner einen Einblick in seine Vorstellungen gegeben, sofern ihm die Stimmberechtigten das Vertrauen aussprechen.